これは不安になるレベルだ。「パーラーカチ盛りABEMA店」11月28日放送回では、自称・パチンカスコスプレイヤーのかれしちゃんが出演。衝撃の年間パチンコ負債額を明かし、共演者たちを仰天させた。【映像】スタイル抜群の美女コスプレイヤー・かれしちゃん番組では「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛りバイト面接SP」を実施。文字通り、仮想ホール・パーラーカチ盛りで一緒に働いてくれる新人バイトを発掘する企画で、面