竹内涼真と町田啓太がダブル主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘ映画「１０ＤＡＮＣＥ」（１２月１８日から配信）の新たな場面写真が２９日、公開された。競技ダンスをテーマにした同名漫画を原作にした、愛とダンスの物語。竹内は２９日、自身のＳＮＳで町田とラテンダンスを踊る情熱的な場面の写真を添え「１２．１８一緒に踊りませんか」と勧誘。その後も「Ｗａｎｎａｓｈｏｏｔｅｉｇｈｔｒｏｌｌｓｔｏｇｅｔｈｅｒ？」