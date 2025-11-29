サッカーの明治安田J2リーグ・モンテディオ山形は29日、ホームで藤枝との今シーズンリーグ最終戦に臨みました。2対1で勝利し白星でシーズンを締めくくりました。今シーズンのリーグ最終戦、モンテディオはホームで藤枝と対戦しました。モンテディオは前半9分。寺山がペナルティエリア手前から右足でシュート！1点を先制します。その後、藤枝に1点を返されますが、