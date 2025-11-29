今季限りで現役を引退した巨人・長野久義外野手（４０）と、米大リーグ・オリオールズからＦＡとなった菅野智之投手（３６）が２９日、都内のホテルでトークショーを開いた。今季、目標だったメジャー１年目で１０勝を挙げた菅野は「２０２０年にポスティングで行けなくて、そこから徐々に（成績が）下降線をたどっていった」と振り返り、２３年シーズン後のオフに自主トレをともにした際に「長野さんが『俺はトモがメジャーで