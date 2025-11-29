温泉に入ることは日常の疲れを癒し、厄を落とせる最強のラッキーアクション。この記事のすべての写真を見る「温泉自体がパワースポットですが海や湖などの水場に隣接しているとさらに地場のエネルギーが高まっています。運気を上げたいときはぜひ訪れて」そう話すのは全国のパワースポットに詳しい暁玲華さん。運気がぐいぐい流れ込む全国の秘湯・名湯をお届けする。心身共に浄化される最強の開運スポット「2025年の干支（えと