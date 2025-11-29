30代に突入した選手をどこまで信頼するのか。これはサッカー界で何度も議論のテーマとなってきた。今年6月に33歳を迎えたリヴァプールFWモハメド・サラーについてはどうだろうか。サラーは昨季プレミアリーグで29ゴール18アシストと大暴れし、チームのリーグ制覇に大きく貢献。昨季限りでリヴァプールを離れる話も進んでいたが、昨季の成績からクラブはサラーとの契約延長に動いた。4月には2027年までの契約延長が合意に達し、サポ