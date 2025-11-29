ボルシアMGでの3年間を経て、今夏にオランダの名門アヤックスへの移籍を選択した日本代表DF板倉滉。この決断には、チャンピオンズリーグ出場への思いがあったはずだ。しかし、今季のアヤックスは国内リーグでもCLでもボロボロだ。リーグでは6位に沈んでおり、すでに首位PSVとは14ポイントもの差がついている。さらにCLでは先日のベンフィカ戦も0-2で落とし、ここまで5戦全敗。1ゴール16失点と攻守両面で良いところはほとんどない。