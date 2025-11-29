異なる国、リーグでプレイするのは簡単なことではなく、その国やリーグの文化に適応していく必要がある。しかし、難しいのは選手だけではない。選手の家族だって新天地の生活に悩むことはある。英『Daily Star』は、その中でもイングランドの生活に悲鳴を上げる人が多いと取り上げている。例えばマンチェスター・ユナイテッドでプレイしたMFアンヘル・ディ・マリアの妻ホルヘリーナ・カルドーソさんや、マンチェスター・シティでプ