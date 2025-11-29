昨季のチャンピオンシップでは46試合で勝ち点100を稼ぎ、リーグ優勝を成し遂げたリーズ。夏の移籍市場ではショーン・ロングスタッフら即戦力を獲得したが、12試合を終えて勝ち点11。同じ昇格組であるバーンリーとともに降格圏に沈んでいる。『talkSPORT』によると、リーズは18位に沈む現体制を変えるべく、指揮官の変更を計画しているという。現指揮官はドイツ、イングランドでの経験があるダニエル・ファルケで、ノリッジ時代にも