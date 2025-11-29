ニューカッスルに所属するFWヨアネ・ウィッサ（29）の復帰が近づいているようだ。英『Football Insider』などが報じている。今夏ブレントフォードから5500万ポンドの移籍金でニューカッスルに加入した同選手だったが、9月のコンゴ代表の試合で膝を負傷し、まだニューカッスルデビューを飾れていない。そんななか、英『Daily Mail』によると、26日に行われた全体トレーニングにウィッサが復帰したという。今節のエヴァートン戦を前