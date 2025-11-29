今季のプレミアリーグでは12試合を終えて5位と好調を維持しているクリスタル・パレス。日本代表の鎌田大地が所属しており、9月のリーグ戦では昨季の王者であるリヴァプールを下している。そんなパレスの守備を後方から支えているのが、イングランド代表のマーク・グエイだ。チェルシーユース出身の25歳で、スウォンジーを経て2021年からパレスでプレイしている。非常に評価の高いCBで、今夏はリヴァプール行きが濃厚とされていたが