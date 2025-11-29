２連勝で赤松賞を制したヒズマスターピース（牝２歳、美浦・国枝栄厩舎、父スクリーンヒーロー）は、次走に予定している阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）で藤岡佑介騎手と新コンビを組むことになった。同馬を管理する国枝調教師が１１月２９日、明かした。前走後は在厩で調整を進めており、この日は美浦のＥダートコースを軽く流すなどして調整した。指揮官は「いい感じで走れている。（レース後も）気になるところはないよね。