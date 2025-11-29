ＪＲＡは１１月２９日、京王杯スプリングＣなど重賞５勝を挙げたトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）の競走馬登録を抹消したと発表した。北海道・新ひだか町のアロースタッドで種牡馬となる予定。短距離の重賞戦線で活躍を続け、今年のマイルチャンピオンシップ（１１着）がラストランとなった。通算２６戦８勝（うち海外１戦０勝）。ＪＲＡ獲得賞金は４億６２６４万５０００円（付加賞含む）。