第12回京都2歳S（G3、芝2000メートル）は29日、京都競馬場で11頭で争われ、中団で運んだ9番人気ジャスティンビスタ（牡2＝吉岡、父サートゥルナーリア）が豪快に差し切り勝ち。デビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。レース後、中央と地方で通算4464勝の元ジョッキー・安藤勝己氏（65）が自身のX（旧ツイッター）を更新。「ジャスティンビスタ、人気なさすぎてビックリ。馬は一番よく見えたくらいで全然フロックやない」と称賛し