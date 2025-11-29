29日の京都11R・京都2歳S（芝2000メートル）は9番人気のジャスティンビスタ（牡2＝吉岡、父サートゥルナーリア）が制した。勝ち時計は2分0秒4。7番人気のメイショウソラリスは11着に敗れた。騎乗した武豊は「前走みたいに楽に先手を取れなかったし、まだまだこれからの馬だと思います」と話した。