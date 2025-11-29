◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第３日（２９日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、６位で出たツアー１勝の阿部未悠（ミネベアミツミ）が３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算３アンダーで首位と３打差の５位に浮上した。パー５で３つのバーディーを奪った。出だし１番でボギー発進したが、９番は２オンに成功してバーディー