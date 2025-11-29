◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節千葉５―０今治（２９日・フクダ電子アリーナ）千葉は最終戦で今治に５―０と勝利したが、水戸、長崎に次ぐ３位でレギュラーシーズンを終え、１７年ぶりＪ１復帰をかけ、昇格プレーオフに回ることになった。全３８節を終え、首位水戸、２位長崎が勝ち点７０、千葉は勝ち点６９と、わずか１点及ばなかった。プレーオフ準決勝では１２月７日に、６位大宮とホームで対戦する。この日はセットプレ