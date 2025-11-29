記者団の取材に応じる自民党の小林政調会長＝29日午後、甲府市自民党の小林鷹之政調会長は29日、日本維新の会と今国会提出に向けて協議を進めている衆院議員定数を削減するための法案について、成立に向けて努力すると強調し、野党の理解を得ることも重要だとの認識を示した。「立法府の在り方に関する話だ。野党の幅広い理解を得られるよう、丁寧な合意形成が必要だ」と甲府市で記者団に述べた。維新との連立政権合意書に定数