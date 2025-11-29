スポーツ体験イベントで打撃指導するイチローさん（左から2人目）＝29日、埼玉県和光市日米で野球殿堂入りしたイチローさん（52）＝本名鈴木一朗＝が29日、埼玉県和光市で行われたスポーツ体験イベントで小中学生と交流した。キャッチボールやティー打撃を指導し「初心者の子でもみるみるうまくなって。一つコツを教えるだけで、目を離して戻ったらうまくなっている。その現象が興味深かった」と笑顔だった。野球、テニス、サ