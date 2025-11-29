札幌・豊平警察署は2025年11月29日、札幌市豊平区の自称・アルバイト従業員の男（22）を建造物侵入の疑いで逮捕しました。警察によりますと、目撃者から29日午前6時すぎ「車を蹴っている人がいる」と警察に通報があったということです。警察官が現場にかけつけると、近くに該当する人物はおらず、付近を捜索したところ、29日午前6時15分ごろ、札幌市豊平区旭町7丁目の住宅敷地内にある物置の中にいる男を発見したということです。