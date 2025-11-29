千葉県内の銭湯が減少の一途をたどっている。営業中の銭湯は２８軒と、１０年前の半数以下に減った。燃料費や物価の高騰に加え、来年度には県営水道利用料の値上げも予定されており、業界の苦境は続きそうだ。県は厳しい経営環境を考慮し、約２年ぶりの入浴料金の上限引き上げに向けて検討を始めた。（渋谷功太郎）後継者不足「あらゆるものが値上がりしてランニングコストが高止まりしている」松戸市の銭湯「平和湯ランド」