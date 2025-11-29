今回、Ray WEB編集部は突っかかってくる男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はダンスサークルに所属していて、飲み会に参加する予定です。お店までの道のりを歩いていると可愛い犬がいて……？同じサークルの男子に「自分が可愛いとでも思ってんの？」と衝撃的な発言をされ、驚く主人公。なぜこの男子は主人公に突っかかってくるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：こもとさちライター Ray WEB編集部あわ