世界一３連覇を目指すドジャースの補強報道がにぎやかになってきた。今オフのトレード市場では２年連続でサイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクバル投手（２８）を筆頭にさまざまな名前が飛び交っている。そんな中、ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」は２８日（日本時間２９日）、「ドジャースの目立たない３つのドレードターゲット」と題した記事を掲載。レッドソックスのウィルヤー・アブレイユ外