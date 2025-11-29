11月29日、東京競馬場で行われた9R・カトレアステークス（2歳オープン・ダ1600m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、サトノボヤージュ（牡2・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にドンエレクトス（牡2・美浦・高木登）、3着にアルカディアカフェ（牡2・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:37.4（良）。2番人気で川田将雅騎乗、マグナヴィクトル（牡2・栗東・中内田充正）は、9着敗退。【東京6R】バルザローナが騎乗機