11月29日、東京競馬場で行われた6R・3歳上1勝クラス（ダ1600m）は、M.バルザローナ騎乗の3番人気、コーカサスゴールド（牡4・美浦・加藤和宏）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にキョウエイカンセ（牡4・美浦・萱野浩二）、3着に1番人気のルヴァレドクール（せん3・美浦・田村康仁）が入った。勝ちタイムは1:37.7（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、ヘインズポイント（牡4・美浦・高木登）は、8着敗退。【新馬/東京4R】バルザロー