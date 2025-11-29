多摩川ボートの5日間開催「BOATBoyCUP」は、29日に初日が行われた。今シリーズでデビューを迎えた137期新人の市川瑚幸（こゆき、20＝東京）は、3Rで1M見せ場がなく6着。デビュー戦はほろ苦い結果に終わった。「スタートは行けたと思うけど、1Mは難しかった」と記念常連の羽野直也、成長著しい中山翔太ら強豪を相手に何もできず、レース後は悔しそうだった。それでも「あまり緊張はしなかった」と強心臓ぶりをのぞかせるなど