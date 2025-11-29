ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が29日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、今季の年俸4億7000万円から1億円減の3億7000万円でサインした。（金額は推定）今季は20試合の出場にとどまり、打率・288、4本塁打、9打点。4月11日のロッテ戦で受けた自打球による「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」で約5カ月間の離脱を余儀なくされた。会見では「来シーズン、結果残して、その先も契約を考えていただけるようにベスト、尽くし