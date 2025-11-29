日本陸連の「アスレティックス・アワード」で年間最優秀選手に輝いた藤井菜々子。左は有森裕子会長＝29日、東京・国立競技場日本陸連の年間表彰式「アスレティックス・アワード」が29日、東京・国立競技場で行われ、世界選手権東京大会女子20キロ競歩3位の藤井菜々子が年間最優秀選手に選出された。日本競歩女子で初めて世界選手権の表彰台に立った藤井は「歴史の中で新しい一歩を刻むことができた。とてもうれしい」と喜びを口