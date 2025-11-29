「東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合、Ｅａｓｔ４−１Ｗｅｓｔ」（２９日、神宮球場）出身高校で東西に分かれて対戦した記念試合はＥａｓｔが勝利。東大の下手投げ右腕・渡辺向輝投手（４年・海城）が“野球人生ラストゲーム”を終えた。２−０の四回に登板。安打と死球で無死一、二塁とピンチを招くも、早大・吉田瑞樹捕手（４年・浦和学院）を三ゴロ併殺に打ち取ると、続く慶大・林純司内野手（２年・報徳学園）を