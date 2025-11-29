俳優中山優馬（31）が28日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時）に出演。渋谷109で入りにくい店を明かした。元NMB48の姉山田菜々、妹山田寿々とともに正月の買い物にでかけたことを明かし「女の子のお店っていうか、インナーとか下着売ってるお店。僕もこの仕事なんで、正月に何してんのって気づかれたくないし。姉貴と妹は店に入っていく中、僕は入れないので。109のマネキンの横に立って、気づかないようにス