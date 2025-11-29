香港特別行政区政府は、大埔区内にある高層マンション群の宏福苑で発生した大規模火災の犠牲者に対して深い哀悼の意を表するため、追悼活動を行うことを明らかにしました。具体的な手配は以下の通りです。11月29日から12月1日までの3日間、香港全域の政府庁舎と香港特別行政府の海外事務所を含む施設では、国旗と区旗を半旗にします。この期間中、政府の主要な官員は不要不急の公開活動を中止し、政府が主催または資金を助成するす