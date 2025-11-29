日本ハムは29日、堀瑞輝投手が一般女性と入籍したことを発表した。堀は球団を通じて「いつも自分を支えてくれる家族に心から感謝したいです。今まで以上に責任感を持ち、精進していきたいと思います。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメント。堀は21年に最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得したが、22年以降は成績を落とし、今季はわずか2試合の登板にとどまり、防御率も16.20だった。