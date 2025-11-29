水戸ホーリーホックは11月29日、J２最終節で大分トリニータとホームで対戦し、２−０で勝利。クラブ初となるJ１昇格を決めた。最終節を前に、水戸は勝点67で自動昇格圏の２位。首位のV・ファーレン長崎とは勝点２差だった。水戸は勝利を収めて勝点を70に。長崎は徳島ヴォルティスと１−１のドロー決着。この結果、長崎と勝点で並ぶも、得失点差で上回った水戸が優勝を手にした。 最後の最後に頂点に立ち、歓喜の瞬間