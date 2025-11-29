□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ □に入る漢字はなんでしょう？□に漢字を一つ入れて、二字熟語を作りましょう。今回の問題はこちら！ まずはヒント無しで60秒考えてみましょう。ではスタート！ 左のヒント例：〇物を人に向けないように注意する。 右のヒント例：退屈で欠〇が出る。 答え 左の問題 正解は「刃」。上から時計回りに 刃物（はもの） 諸刃（もろは） 出刃（でば） 凶刃（