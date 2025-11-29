明治安田J2リーグ最終節は11月29日、全国各地で計10試合が行われ、15位藤枝MYFCは、アウェーで11位モンテディオ山形と対戦、1-2で敗れました。 藤枝は前半早々に失点し、追いかける展開で前半を折り返します。藤枝は後半31分、DF森侑里のゴールで追いつき、しかし、試合終盤に勝ち越し点を許し、万事休す。藤枝はこれでリーグ戦8戦勝ちなし、15位で今季を終えました。 【明治安田J2リーグ最終節＝