第3日、通算16アンダーで首位を守った鈴木晃祐＝Kochi黒潮CCカシオ・ワールドオープン第3日（29日・高知県Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）鈴木晃祐が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算16アンダーの200で首位を守った。69だった砂川公佑が1打差2位。賞金ランキング3位の蝉川泰果が64と伸ばし、大岩龍一とともにさらに1打差の3位につけた。優勝すれば初の賞金王が決まる金子駆大は71で回り通算10アンダーで10位。（出場65