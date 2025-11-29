【モデルプレス＝2025/11/29】元NMB48の上枝恵美加（31）が11月29日、自身のSNSにて結婚したことを発表した。【写真】元NMBメンバー、イケメンスペイン人夫顔出しウエディングショット◆上枝恵美加、結婚発表上枝は「この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます」と発表。お相手については「スペインの方なのですが、昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です。国際結婚にはなりますが、今