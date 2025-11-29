「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第３日」（２９日、宮崎ＣＣ＝パー７２）通算２アンダー、８位から出た金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算６アンダーで鈴木愛と並んでの首位に立った。２番でボギー先行となったが８番パー３のティーショットを３メートルにつけてスコアを戻すと、続く９番パー５では３打目の残り８０ヤードを手前にバウンドさせてカップインという完