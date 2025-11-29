好角家タレントで観戦席での姿が異彩を放つ美女として話題の山根千佳が２８日、自身のＸに新規投稿。ＮＨＫが公式Ｘで公開した「幻の千秋楽エンディング」を引用し、「これで大相撲ファンは年越せそうです」とつづった。九州場所の千秋楽では安青錦と横綱豊昇龍との優勝決定戦になり、安青錦が初優勝を飾った。表彰式や優勝インタビューが押してしまったため、相撲ファンが待っていた千秋楽エンディングが時間内に放送されなか