テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが２９日までに自身のＳＮＳを更新。帰省した際のプライベートショットショットを公開した。桝田アナはインスタグラムで「福岡の海帰省した時に『あまおうソフト』はマストですすぐ汚してしまいますが、、やっぱり可愛いホワイトコーデ」とつづり、白のシャツに白のパンツをあわせて海辺の木に腰掛けている姿をアップ。３枚目にはアイスクリームを手に笑顔の桝田アナ。最後にハッシュタ