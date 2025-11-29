日本プロ麻雀（マージャン）連盟の女流プロ雀士で、モデルの岡田紗佳が２９日、都内で来年のカレンダーの発売イベントを行った。台湾で撮影した写真集のアザーカットで構成されたカレンダー。チャイナドレス姿で登場した岡田は今年を振り返り「健康で荒波のない、凪（なぎ）の一年でした。平和（ピンフ）です。麻雀の基本ですし…」。来年の抱負についても「問題を起こさない一年にしたいです。ずっと平和がいい」と笑みを見せ