お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（50）が28日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時）に出演。CM出演の影響で家電量販店に行きづらくなったことを明かした。徳井は「長期間家電量販店のCMをやらせてもらってて、CMさせてもらってる家電量販店があるときはそこ行くんやけど、ないときの方が多いから、大手家電量販店って3つ4つしかないやん。敵がハッキリしてるというか。『アイツ来た』とか思われてるんち