大相撲九州場所で初優勝し、大関に昇進した安青錦（安治川）が長崎市にある平和公園平和祈念像前で長崎で原爆被害者への献花式典に参加した。横綱・豊昇龍（立浪）、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）らも参列。長崎原爆資料館の館長が８０年前の凄惨（せいさん）な状況をパネルを使って説明を受けると、ウクライナ出身の安青錦は神妙な面持ちで話に聞き入った。その後に平和祈念像前で献花し、深く頭を下げた。「すごく大変なこと。こう