鹿児島県警高速道路交通警察隊とネクスコ西日本によりますと、鹿児島市の南九州自動車道の下り線で29日午後1時すぎ、日置市方向から走ってきた2トントラックが道路左側のガードレールに衝突する事故がありました。けが人はいないということです。 この事故の後処理のため、松元インターチェンジと鹿児島西インターチェンジの間で午後3時40分から、下り線が通行止めとなっています。 ・ ・ ・