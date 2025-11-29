巨人、ブルージェイズなど日米460試合に登板した山口俊氏（38）が自身のYouTube「SHUNchan」を更新。メジャー挑戦する日本選手に伝えたいことを明かした。今オフもヤクルトから村上宗隆、巨人から岡本和真、西武から今井達也、高橋光成らがメジャー挑戦を表明した。一番に気を使うのは食事。どこのチームに行くか。例えば中地区だと日本食の店も少ないという。山口氏が苦労したのも食事。メジャー挑戦した2020年シーズンは