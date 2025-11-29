元TOKIOの山口達也さん（53）が、「ゼロからの再出発」をテーマに講演会を行ったことを報告。ファンから多くの反響が寄せられている。【映像】山口達也さん、チェーンソーを持つ姿やトレーニング動画2023年3月、「株式会社山口達也」の設立を発表した山口さん。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていく」と明かしていた。Xでは、「依存症全般」に対する講演活動の様子のほか、2024年1