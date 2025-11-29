「京都２歳Ｓ・Ｇ３」（２９日、京都）９番人気の伏兵ジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡）が直線で圧巻の末脚を繰り出し、デビューから無傷２連勝で重賞初制覇を飾った。スタートを五分に出ると、道中は中団後方をじっくり追走する形に。いつでもはじけそうな手応えをグッとこらえ、焦ること無く直線へ向くと一気にエンジン点火。鞍上のアクションに応え、脚裁きはすごみを増し、上がり最速の豪脚で外からライバルたちを