ブライトンがSNS投稿の炎上騒動を受け、中国に謝罪した。イギリス『ザ・サン』が報じている。問題となったのは、日本代表MF三笘薫とアカデミー選手が旧日本陸軍の軍人と思われる人物が描かれたカードを持つ写真。これが一気に拡散され、中国のSNS・ウェイボーで激しい反発を招いた。ブライトンは28日にアカデミー公式X(旧ツイッター/@BHAFC_Academy)を更新し、「プレミアリーグ・クリスマス・トゥルース・トーナメントへのア