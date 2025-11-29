髄膜炎は、脳を覆う髄膜と髄膜に流れる髄液に炎症が起きる病気です。 決して高い確率ではありませんが命に関わるケースもあるため、髄膜炎について理解し適切な治療を迅速に行うことが大切です。 そこでこの記事では、治療方法・予防など髄膜炎について詳しく解説いたします。 万が一に備え、髄膜炎がどのような病気なのか理解を深めていきましょう。 ※この記事はメディカルドックにて『「髄膜炎」とは？症状・原因・検