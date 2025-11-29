この先、寒暖差に注意が必要です。12月1日は、東京都心で最高気温が20℃を超えるなど、小春日和になる見込みです。そのわずか数日後の4日頃は、冬本番の寒さになりそうです。日本海側では雪が降り、北海道から北陸を中心に雪の量が多くなるでしょう。急に寒くなる原因は、シベリアの強い寒気が日本に直撃するためです。12月1日は東京都心20℃超小春日和から一変4日頃には冬本番の寒さ明日30日〜12月1日にかけて、広く南風が吹